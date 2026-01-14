ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Слюсарь показал видео последствий атаки БПЛА на Ростовскую область

На кадрах видны повреждения в многоэтажном и частном домах
10:17

Последствия обстрела Левенцовки и поселка Ленинаван в Ростовской области

© Официальный Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря/ ТАСС

ТАСС, 14 января. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий атаки беспилотников на регион.

Глава области сообщил, что побывал в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону и на хуторе Ленинаване Мясниковского района. На кадрах видны последствия пожара, возникшего в результате атаки БПЛА на многоэтажный дом, а также повреждения частного дома. 

По данным Минобороны РФ, над областью ночью были сбиты 25 беспилотников.  

