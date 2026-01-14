После информации об избиении школьника в Дзержинске начались проверки

Сообщается, что несовершеннолетний на протяжении месяца подвергался буллингу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Проверки начались после появления информации о буллинге школьника в Дзержинске Нижегородской области, сообщают в пресс-службах прокуратуры и регионального следственного управления СК.

"В ходе мониторинга средств массовой информации сотрудниками регионального следственного управления выявлена публикация о причинении телесных повреждений подростку около одной из школ города Дзержинска. Сообщается, что ранее несовершеннолетний на протяжении месяца подвергался буллингу. По данному факту следователем <…> организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении следственного управления.

Также проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних начали в прокуратуре.