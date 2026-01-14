Число жертв крушения пассажирского поезда в Таиланде возросло до 30

Спасатели ведут поиск четырех людей, которые числятся пропавшими без вести, сообщила газета Khaosod

Обстановка на месте обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде

БАНГКОК, 14 января. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде возросло до 30, травмы различной степени тяжести получили 67 человек. Об этом сообщила газета Khaosod.

Согласно уточненным данным, в момент крушения поезда в нем находился 171 пассажир. Ранее сообщалось о 28 погибших. Спасатели ведут поиск четырех пассажиров, которые числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в среду утром в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства. Поезд следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. В результате падения крана состав сошел с рельсов и загорелся. Как информировали ТАСС в туристической полиции королевства, россияне и другие иностранные туристы не пострадали в результате крушения поезда.

В консульском отделе посольства России в Таиланде корреспонденту ТАСС сообщили, что информация о возможных пострадавших россиянах в диппредставительство также не поступала.