На Ставрополье устранили последствия налета БПЛА

Люди возвращаются домой из пункта временного размещения

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Последствия налета БПЛА ликвидировали в Невинномысске на Ставрополье. Ранее направленные в пункт временного размещения люди возвращаются домой, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"В Невинномысске обезвредили обломки упавшего на улице Баумана беспилотника. Последствия налета, связанные с безопасностью, полностью устранены. Люди, размещенные в ПВР, возвращаются в свои дома", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Владимиров поблагодарил силы ПВО, которые отразили воздушную атаку, службы и ведомства, принимавшие участие в устранении последствий налета БПЛА.

Глава Невинномысска Михаил Миненков рассказал ТАСС, что специалисты и взрывотехники обследовали территорию на улице Баумана, все оцепление снято. "Район, который оцепляли, уже полностью свободен для движения", - сказал Миненков.

Как сообщалось, режим беспилотной опасности был объявлен на Ставрополье ранним утром. Глава региона позже сообщил о попытке атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске. В результате падения обломков БПЛА в Невинномысске произошло возгорание склада на окраине города, загорелись несколько припаркованных легковых автомобилей. Администрация Невинномысска решила эвакуировать в ПВР жителей нескольких домов, рядом с которыми упали обломки беспилотника. На данный момент режим беспилотной опасности в регионе снят.