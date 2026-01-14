В Омске автобус сбил на переходе трех девушек

Пострадавшие доставлены в больницу

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 14 января. /ТАСС/. Водитель автобуса сбил в Омске трех девушек, которые переходили дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Все пострадавшие доставлены в больницу.

"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса "Газель", двигаясь по проспекту Мира, допустил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеходам - двум девушкам 2005 г. р. и девушке 2006 г. р. - понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Омской области уточнили, что пострадавшие доставлены в больницу на машинах скорой помощи. Ведомство взяло на контроль ход проведения проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям водителя и организации дорожного движения на этом участке улицы.

По данным полиции, в момент ДТП в салоне автобуса находились восемь пассажиров, за медицинской помощью они не обращались.