Мосгорсуд признал законным возврат дела Дмитрия Портнягина в прокуратуру

Бизнесмен обвиняется в легализации денежных средств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда Москвы о возвращении уголовного дела бизнесмена Дмитрия Портнягина, обвиняемого в легализации денежных средств, в прокуратуру Московской области. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции", - сказали в суде.

Представитель Портнягина в беседе с ТАСС также сообщил, что "суд еще раз подчеркнул, что расходование денежных средств на личные нужны не свидетельствует о направленности умысла на легализацию".

Ранее Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Портнягина и его жены. По данным следствия, с 2018 по 2020 год он уклонился от уплаты налогов на сумму более чем 116 млн рублей. С деньгами, полученными преступным путем, были совершены финансовые операции на 63 млн рублей. По данным СК, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей. Ранее Портнягин заявлял, что погасил все налоговые задолженности.