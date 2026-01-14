Гуцул обвинила суд в нарушении процессуальных норм при рассмотрении апелляции

Глава Гагаузии отметила, что твердо и последовательно настаивает на невиновности и полной абсурдности обвинений

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 14 января. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила молдавский суд в нарушении процессуальных норм при рассмотрении апелляции ее защиты.

Читайте также Евгения Гуцул: мы продолжим борьбу за Молдову

"Апелляционная палата Кишинева возобновила рассмотрение дела в отношении меня и Светланы Попан и, увы, снова начала процесс с очередного нарушения процессуальных норм", - сообщила Гуцул в заявлении, которое передала через адвокатов после состоявшегося заседания. "Мои защитники подали обоснованные ходатайства, в том числе о замене состава судей после отстранения одного из членов коллегии. Но и эти требования, как и десятки предыдущих, были демонстративно проигнорированы", - отметила она.

Политик подчеркнула, что твердо и последовательно настаивает на невиновности и полной абсурдности обвинений, выдвинутых против нее и Попан. "Сегодня в суде мы представили неопровержимые доказательства, которые это подтверждают. Я знаю: правда на нашей стороне. Политически мотивированные уголовные дела не имеют будущего. Мы сделаем все, чтобы восстановить справедливость, защитить свое честное имя и вернуть уважение к Гагаузии и гагаузскому народу", - подчеркнула Гуцул.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в ее поддержку.