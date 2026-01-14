ТАСС: прокуратура внесла представление об отстранении от должности мэра Тулуна

Это связано с нарушениями антикоррупционного законодательства

ИРКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление в городскую думу Тулуна с требованием инициировать рассмотрение вопроса об отстранении от должности мэра этого города Михаила Гильдебранта. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Представление в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства внесено в местную думу. Суть нарушений не раскрывается", - сообщил собеседник агентства.

Гильдебрант был избран на пост мэра Тулуна в сентябре 2024 года. Его предшественник на этом посту Юрий Карих в августе 2025 года был осужден на пять лет колонии по делу о халатности при расселении аварийного жилья.

Тулун, где проживают около 40 тыс. человек, сильнее всего пострадал от разрушительных паводков, прошедших в Иркутской области летом 2019 года. Для восстановления разрушенной и пострадавшей инфраструктуры на федеральном уровне была принята соответствующая программа. В частности, в Тулуне построили многоквартирные и индивидуальные жилые дома, социальные объекты.