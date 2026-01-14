В Цунтинском районе Дагестана сошла снежная лавина

Сейчас ведутся работы по расчистке

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Сход лавины произошел в Цунтинском районе Дагестана на 50-м километре автодороги Агвали - Шаури - Кидеро. Об этом сообщили в пресс-службе Дагавтодора.

"Ориентировочно в 11:30 произошел сход лавины на участке км 50 [в Цунтинском районе на участке Агвали - Шаури - Кидеро]. В настоящее время ведутся работы по расчистке. Задействована 1 единица техники - бульдозер ДТ-75", - говорится в сообщении

Приблизительное время открытия движения по временной схеме - 17:00 по местному времени.

Дагавтодор напоминает о сохраняющейся высокой лавиноопасности в горных районах республики и призывает водителей к предельной осторожности.