В Дагестане около 90 населенных пунктов остались без света из-за аварий

Ориентировочно электроснабжение восстановят к 20:00

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Около 90 населенных пунктов в 10 муниципалитетах Дагестана из-за аварий остались без электричества. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о том, что произошли аварийные отключения электроснабжения. Причины - замыкания на ЛЭП, перегрузки сети и технологические нарушения. В зоне отключения 87 населенных пунктов в 10 муниципальных районах (Ахтынский, Дербентский, Казбековский, Кизлярский, Магарамкентский, Новолакский, Рутульский, Сулейман-Стальский, Хасавюртовский, Унцукульский)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ориентировочное время восстановления электроснабжения - 20:00.