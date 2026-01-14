В Ингушетии завели дело на экс-мэра Малгобека за превышение полномочий

Ущерб оценивается в размере более 12 млн рублей

МАГАС, 14 января. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Малгобека по подозрению в превышении должностных полномочий и ущербе в размере более 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО "Городской округ Малгобек", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, фигурант незаконно демонтировал нежилое трехэтажное здание, принадлежавшее местному жителю, без его согласия и без компенсации ущерба. "Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов собственника нежилого здания в виде причинения значительного имущественного ущерба в особо крупном размере на сумму более 12 млн рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.