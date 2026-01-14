В Киеве второй день продолжается блэкаут

По графику электричество дают примерно по 3 часа с перерывом на 10 часов, сообщает холдинг "ДТЭК"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Блэкаут продолжается в Киеве уже второй день. Об этом пишет украинское издание "Страна".

По данным столичных Telegram-каналов, сейчас у всех групп потребителей электричества либо нет вообще, либо оно есть только у некоторых абонентов.

Энергетический холдинг "ДТЭК" сообщает, что по графику сейчас электричество дают примерно по 3 часа с перерывом на 10 часов.

Накануне депутат Верховной рады Александр Колтунович заявил, что Киевскую область накрывает блэкаут, три города - Ирпень, Буча и Гостомель - уже остались без электричества. На автомобильных заправках в Буче и Ирпене можно было наблюдать большие очереди на заправках, жители запасаются топливом для генераторов. До этого "Страна" писала, что сам Киев практически полностью обесточен, а возле супермаркетов, которые пока продолжают работать, уже образовались очереди.