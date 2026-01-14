Минобороны раскрыло детали атаки украинских БПЛА на танкер Matilda

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Танкер Matilda, следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских БПЛА 13 января в акватории Черного моря и подал сигнал бедствия. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что в акватории Черного моря в 10 часов 15 минут мск 13 января 2026 года с танкера Matilda приняли сигнал бедствия "по международному каналу безопасности и бедствия". Следовавший под флагом Мальты танкер подвергся атаке двух украинских ударных беспилотников на удалении около 100 км от Анапы Краснодарского края.