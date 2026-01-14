Против жителя Самары завели дело о госизмене

Его подозревают в шпионаже и передаче информации украинским спецслужбам

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 14 января. /ТАСС/. Уголовное дело о государственной измене возбудили в отношении жителя Самары, которого подозревают в шпионаже и передаче информации украинским спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сказано в сообщении.

Установлено, что фигурант с марта по октябрь 2024 года собирал и передавал через интернет-мессенджер сведения в интересах спецслужб Украины, которые могли быть использованы против Российской Федерации. Продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия.