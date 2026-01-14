В Красноярском крае в ДТП со школьным автобусом погибла женщина

В аварии также пострадал ребенок

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 января. /ТАСС/. Женщина погибла и один ребенок пострадал в ДТП с участием легкового автомобиля и школьного автобуса на юге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре края.

"На автодороге "Саяны" в направлении п. Курагино произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Auris и школьного автобуса, который перевозил учащихся МБОУ Тесинская СОШ №10. <…> В результате ДТП водитель легкового автомобиля Auris - женщина - погибла на месте. В автобусе один пострадавший ребенок, который направлен в ЦРБ для медицинского обследования", - сообщили в прокуратуре, добавив, что детей везли в военкомат для постановки на учет.

В прокуратуре уточнили журналистам, что подросток сломал лодыжку и был госпитализирован. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозок детей.

По данным Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края установилась морозная погода, температура воздуха местами минус 30-40 градусов, на дорогах гололедица.

По данным ГУ МВД России по региону, в автобусе на момент аварии были 13 школьников и один сопровождающий.