В Таиланде предъявили обвинения шкиперу потерпевшего крушение судна с россиянами

Суд выдал ордер на его арест

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 14 января. /ТАСС/. Полиция Таиланда предъявила обвинения в хранении и употреблении наркотиков шкиперу катера с россиянами, столкнувшегося с рыболовецким судном в Андаманском море. Об этом сообщила туристическая полиция Пхукета.

Провинциальный суд Краби выдал ордер на арест подозреваемого в "халатности, повлекшей смерть и серьезные травмы", а также в "незаконном хранении и употреблении наркотического вещества первой категории (метамфетамина)". Он был взят под стражу и передан следствию для дальнейшего судебного разбирательства, указали в полиции.

Прогулочный катер Korawich Marine 888 столкнулся 11 января с рыболовецким судном в Андаманском море. На борту катера находилось 33 гражданина России, 8 - Казахстана, 4 - Узбекистана, 2 - Киргизии, а также граждане Польши и Великобритании. Судно после мощного удара получило повреждение корпуса и затонуло.

Как ранее заявил ТАСС российский генконсул в провинции Пхукет Егор Иванов, в результате инцидента "от полученных травм скончалась россиянка 2008 года рождения, а 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести были госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета". На сегодняшний день, по его словам, в больницах островной провинции продолжают проходить лечение 16 российских туристов.