Число жертв оползня на свалке на Филиппинах возросло до 19

Еще 17 человек числятся пропавшими без вести
11:54
БАНГКОК, 14 января. /ТАСС/. Число погибших в результате схода оползня на мусорном полигоне в городе Себу в центральной части Филиппин увеличилось до 19. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на местные власти.

По их данным, 17 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Городской совет Себу объявил день траура в память о жертвах.

Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию, в которой задействованы более 300 человек. К ним присоединились служащие Военно-морских сил (ВМС) республики.

Оползень на мусорном полигоне Себу произошел 8 января. В первые часы после инцидента под завалами были найдены живыми 12 человек, которых впоследствии госпитализировали. 

