В Прикамье оставили под арестом подозреваемого в планировании теракта

Мужчина арестован до 26 февраля

ПЕРМЬ, 14 января. /ТАСС/. Пермский краевой суд оставил без изменений меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в обороте взрывчатых веществ и подозреваемого в приготовлении к теракту на Чусовском мосту. Об этом ТАСС сообщил адвокат мужчины Альберт Идиятуллин по итогам рассмотрения апелляционной жалобы.

"По итогам рассмотрения апелляционной жалобы мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения, мой подзащитный арестован до 26 февраля", - сообщил Идиятуллин.

При этом, по словам защитника, в материалах дела нет информации о том, что мужчина готовился к теракту, соответствующее обвинение ему также не предъявлено.

Ранее в УФСБ России по Пермскому краю сообщили, что сотрудники ФСБ РФ при силовой поддержке Росгвардии предотвратили террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. В результате в городе Чусовой Пермского края был задержан гражданин России 1972 года рождения, его заключили под стражу по решению суда.

По данным ведомства, в одном из мессенджеров под воздействием телефонных мошенников мужчина перевел на так называемые "безопасные счета" 350 тыс. рублей. После этого по указанию мошенников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств, он изготовил самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта на железнодорожном мосту. По адресу проживания мужчины были обнаружены и изъяты 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). В настоящее время собираются доказательства для квалификации деяний мужчины по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). По совокупности преступлений жителю Прикамья может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.