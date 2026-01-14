Суд запретил видеосъемку и трансляцию заседания по делу Гуфа

Артист не стал отвечать на вопросы журналистов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Наро-Фоминский суд Подмосковья запретил видеосъемку и видеотрансляцию по делу рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, обвиняемого в грабеже во время посещения бани. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ввиду того, что видеосъемка и видеотрансляция может повлечь нарушение права на личную и семейную тайну подсудимых, суд постановил ходатайство СМИ о видеосъемке и видеотрансляции заседания отклонить", - сказала судья. При этом вести аудиозапись журналистам она разрешила.

Артист зашел в здание суда молча, не отвечая на вопросы журналистов.

Долматов и его подельник Геворк Саруханян обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия).

Согласно материалам дела, 23 октября 2024 года в помещении банно-оздоровительного комплекса в деревне Малые Горки в ходе конфликта с потерпевшим Долматов и Саруханян похитили у него мобильный телефон Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов высказал угрозы применения физического насилия и нанес потерпевшему не менее двух ударов в лицо.

Дело Гуфа ранее было прекращено, но потом следствие возобновили. Он находится под подпиской о невыезде.