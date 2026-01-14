Напавшего на школу в Курске в январе 2025 года приговорили к восьми годам

Подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы подростка, который напал на одну из школ Курска в январе 2025 года, отбывать наказание он будет в воспитательной колонии. Об этом сообщили в СК РФ.

"Приговором Второго Западного окружного военного суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, а также с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет сроком на 3 года. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 10 января 2025 года 17-летний подросток, который был участником запрещенного в РФ террористического движения, разместил в интернете файл, содержащий призывы к совершению террористических актов и оправдание терроризма. Кроме того, в этот же день несовершеннолетний разбил молотком стекла автомобиля, припаркованного рядом со школой №54 Курска. После чего подросток разбил стекло входной двери образовательного учреждения и попытался совершить поджог, но возгорания не произошло.

Подросток признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Виновность осужденного доказана совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе заключением судебной лингвистической экспертизы, показаниями свидетелей и другими материалами дела.