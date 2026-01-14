В Запорожской области более 7,5 тыс. абонентов остались без электричества

Причиной стала атака ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Часть абонентов Каменско-Днепровского и Пологовского муниципальных округов остались без энергоснабжения в результате удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство топлива и энергетики Запорожской области.

"В Пологовском и Каменка Днепровском муниципальных округах в результате атаки ВСУ зафиксировано отключение электроснабжения у 7 528 потребителей. Обстановка остается напряженной, риск повторных угроз сохраняется", - сообщили в Минэнерго региона.

Как отметили в ведомстве, службы продолжают работу в усиленном режиме.