В районе Ростовской области после атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС

Такой режим ввели на территории пострадавших домовладений в хуторе Ленинаван, садовых участков на территории СНТ "Факел СКВО" и юго-восточной промзоны Чалтырского сельского поселения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Власти Мясниковского района Ростовской области ввели режим ЧС в границах промзоны в Чалтыре и на территории частных домов после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил глава района Андрей Торпуджиян по итогам заседания комиссии по ЧС.

"В связи с произошедшим провел внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории пострадавших домовладений в хуторе Ленинаван, садовых участков на территории СНТ "Факел СКВО" и юго-восточной промзоны Чалтырского сельского поселения", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, из-за падения обломков беспилотника полностью уничтожен дом в хуторе Ленинаван и садовый дом на территории СНТ. Также повреждены три объекта, включая производство и склады на территории промзоны в Чалтыре.

В ночь на 14 января военные отразили атаку БПЛА в 10 городах и районах Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, где в многоквартирном доме повреждены квартиры, для жителей развернут пункт временного размещения. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе 4-летний ребенок, один человек погиб. В больнице в настоящее время остаются два человека, их жизни ничего не угрожает.