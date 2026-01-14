В Батайске объявили опасность БПЛА

В городе звучит сирена

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Воздушную опасность в связи с угрозой атаки беспилотников (БПЛА) объявили в Батайске Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Валентин Кукин.

Читайте также Погибший и пострадавшие в Ростовской области. Последствия атаки БПЛА

"В городе звучит сирена - объявлена беспилотная опасность", - написал Кукин.

Кукин напомнил о запрете ведения фото- и видеосъемки работы сил противовоздушной обороны и возможных последствий.

В ночь на 14 января военные отразили атаку БПЛА на 10 городов и районов Ростовской области. В Ростова-на-Дону в результате атаки пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один человек погиб. В многоквартирном доме повреждены квартиры, для жителей развернут пункт временного размещения. В районе ввели режим ЧС.