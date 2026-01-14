В Херсонской области дроны ВСУ атаковали коммунальщиков

Пострадал водитель трактора

ГЕНИЧЕСК, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины тремя беспилотниками атаковали сотрудников коммунальной службы в Каховке Херсонской области, ранен водитель трактора. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

"Под прицелом вражеских дронов оказались сотрудники "Коммунального сервиса Каховки". <...> Работники расчищали проезжую часть от снега. В это время три дрона ВСУ начали преследовать два трактора нашей коммунальной службы. Один из дронов упал позади одного из тракторов, а другой врезался в трактор. Тракторист получил травмы. Осколки повредили лицо и руку", - написал он в своем Telegram-канале.

Филипчук уточнил, что пострадавшего доставили в больницу, коммунальная техника выведена из строя.

"Это уже пятый случай, когда коммунальщики предприятия получают травмы во время выполнения своих обязанностей. <...> На данный момент работы по очистке снега временно приостановлены", - подчеркнул глава округа.