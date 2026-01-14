СК завершает расследование еще одного дела экс-судьи Золотаревой

Ее обвиняют во взяточничестве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следственный комитет завершает расследование еще одного уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее подельников, среди которых бывшие судья и прокурор. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"На завершающей стадии находится расследование уголовного дела в отношении бывших председателя Ростовского областного суда Золотаревой, председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Куделина и прокурора Пролетарского района Ростова-на-Дону Агапова, обвиняемых во взяточничестве", - сказал он.

Бастрыкин напомнил, что Золотарева уже осуждена по другому делу.

22 декабря 2025 года Первомайский суд Краснодара признал ее виновной по шести эпизодам получения взяток, назначив наказание в виде 15 лет колонии общего режима со штрафом в размере 170 млн рублей. Она также лишена почетного звания "Ветеран труда" и государственной награды. До этого, в мае 2023 года, Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение.

