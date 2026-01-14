В Каспийском море терпит бедствие иранский сухогруз Rona

Находившихся на судне 14 человек спасли береговые службы Туркмении

АШХАБАД, 14 января. /ТАСС/. Береговые службы Туркмении спасли 14 человек с иранского сухогруза Rona, терпящего бедствие в Каспийском море. Об этом сообщил МИД Туркмении.

В сообщении говорится, что 14 января 2026 года береговые службы Туркменистана в Каспийском море получили сигнал SOS от иранского сухогруза Rona, терпящего бедствие. Государственные органы Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением ЧС, в соответствии с международными нормами, регламентирующими правила мореплавания, предприняли "все необходимые меры по спасению людей". В результате своевременно проведенных мероприятий все 14 человек, находившиеся на судне, были спасены.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что, по предварительной информации, спасенные - граждане Ирана и Индии. Туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, которые предусмотрены международными правилами, отмечается в сообщении.