Подозреваемого в убийстве терапевта в Тульской области объявили в розыск

Неизвестный нанес Елене Чернышовой множественные удары колющим предметом

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 14 января. /ТАСС/. Управление МВД России по Тульской области объявило в розыск мужчину, который подозревается в убийстве врача-терапевта Елены Чернышовой, совершенном вечером 3 января у поликлиники в городе Донском. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

"По подозрению в совершении убийства врача-терапевта Чернышовой Е. А. разыскивается мужчина славянской внешности худощавого телосложения в возрасте 20-35 лет, рост 175-180 см, волосы светлые (русые), носит очки, был одет в черную куртку с капюшоном (капюшон был надет на голову), черные штаны", - говорится в сообщении.

Отмечено, что преступление было совершено вечером 3 января около запасного входа поликлиники городской больницы №1 в Донском. Неизвестный нанес Чернышовой множественные удары колющим предметом. От полученных травм головы, шеи и грудной клетки она умерла на месте.