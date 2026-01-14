Харьковская ВГА завела дело на четырех операторов дронов нацбатальона ВСУ

Они участвуют в боевых действиях на харьковском и белгородском направлениях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело на четырех операторов дронов националистического формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвуют в боевых действиях на харьковском и белгородском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе УВД ВГА.

"По информации, полученной от оперативных источников на оккупированной части Харьковской области, сотрудниками управления внутренних дел ВГА Харьковской области удалось идентифицировать личности четырех боевиков националистического формирования <…> 3-го Армейского корпуса ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранты дела - Денис Кошарский, Василий Лялик, Александр Хруслов и Ольга Носик - придерживаются радикальных националистических взглядов. По данным ВГА, они участвуют в боевых действиях в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов разведывательных подразделений полка на харьковском и белгородском направлениях фронта.

"В отношении указанных лиц управлением возбуждено уголовное дело по факту участия в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Санкция статьи за совершенное преступление предусматривает наказание для фигурантов дела до 15 лет лишения свободы", - отмечает пресс-служба.