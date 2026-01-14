В районе Кипра, где пропал экс-глава "Уралкалия" Баумгертнер, обнаружили тело

В правоохранительных органах подчеркнули, что из-за воздействия окружающей среды "тело оказалось в состоянии сильного разложения, что делает немедленную идентификацию невозможной"

НИКОСИЯ, 14 января. /ТАСС/. Останки неизвестного мужчины обнаружены недалеко от того места на Кипре, где 7 января пропал российский предприниматель, бывший глава компании "Уралкалий" Владислав Баумгертнер. Об этом сообщила полиция островного государства.

По ее информации, останки были найдены в среду днем в прибрежной зоне близ населенного пункта Авдиму. В правоохранительных органах подчеркнули, что из-за воздействия окружающей среды "тело оказалось в состоянии сильного разложения, что делает немедленную идентификацию невозможной".

Территория, где были обнаружены человеческие останки, находится под юрисдикцией британских военных баз Акротири и Декелия, поэтому патологоанатомическая экспертиза будет проведена в четверг коронером этой заморской территории Соединенного Королевства.