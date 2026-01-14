Бастрыкин: у экс-замглавы московского метро арестовали имущество на 100 млн рублей

Расследование уголовного дела о получении взяток Дмитрием Дощатовым завершено, сообщил председатель Следственного комитета РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Имущество стоимостью 100 млн рублей, принадлежащее бывшему первому заместителю начальника московского метрополитена Дмитрию Дощатову, арестовано в рамках уголовного дела. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Завершено расследование уголовного дела о получении взяток бывшим первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрием Дощатовым. Приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемого на общую сумму 100 млн рублей", - сказал он.

Дощатов был арестован 24 октября 2024 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет колонии. Следствие считает, что в ноябре 2023 года Дощатов получил от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей.

