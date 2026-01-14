ВСУ дронами атаковали энергообъект в ЛНР

Населенные пункты в двух округах республики обесточены

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Смольников/ ТАСС

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников самолетного типа нанесли удар по энергообъекту на территории Луганской Народной Республики, в результате удара обесточены ряд населенных пунктов в двух округах региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Киевские боевики повторно атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР. В результате ударов БПЛА самолетного типа произошло возгорание энергообъекта, обесточены населенные пункты в Краснодонском и Свердловском м. о.", - говорится в сообщении.

По информации правительства, восстановительные работы будут организованы после устранения угрозы повторных атак и создания безопасных условий для осмотра поврежденного оборудования.

"Призываем жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности: не приближайтесь к поврежденным объектам и не ведите фото- и видеосъемку мест происшествия", - добавили в ведомстве.