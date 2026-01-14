Свыше 3 тыс. абонентов остались без электричества после атак ВСУ на Запорожье

Речь идет об абонентах в городе Пологи и селе Воскресенка Пологовского муниципального округа

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удары по территории Запорожской области, в результате атак без электроснабжения остались более 3 тыс. абонентов в двух населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате ударов БПЛА противника без электроснабжения остались 3 029 абонентов в городе Пологи и селе Воскресенка Пологовского муниципального округа", - написал он.

По его словам опасность повторных ударов сохраняется, восстановительные работы возобновятся после стабилизации обстановки.

Глава региона добавил, что в Васильевском округе, где количество обесточенных абонентов доходило до 6,5 тыс. электроснабжение в настоящее время восстановлено. "Энергетики проделали огромную работу по ликвидации всех последствий ледяного дождя и шквального ветра, а также последствий ударов БПЛА противника", - отметил Балицкий.