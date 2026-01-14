ТАСС: футболист Лайонел Адамс, предварительно, покончил с собой

По предварительным данным, смерть вызвали травмы, полученные в результате падения с высоты

Редакция сайта ТАСС

Лайонел Адамс © Manuel Velasquez/ Jam Media/ LatinContent via Getty Images

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В Звенигороде около жилой высотки нашли мертвым футболиста Лайонела Адамса. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Начата доследственная проверка. Предварительно, футболист покончил с собой.

По предварительным данным, смерть вызвали полученные в результате падения с высоты травмы, уточнили агентству в оперативных службах.

Лайонел Адамс родился в 1994 году, играл за молодежную команду ЦСКА с 2012 по 2014 год, проведя 40 матчей и забив 2 мяча. За основную команду армейцев защитник не провел ни одной игры. В РФ он также защищал цвета "Камаза" из Набережных Челнов, тверской "Волги" и красноярского "Енисея". В его активе одна проведенная встреча в составе юношеской сборной России (игроки до 18 лет).