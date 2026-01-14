В Люберцах пропал 53-летний мужчина

Развернут штаб, в котором работают около 30 волонтеров "ЛизаАлерт", а также сотрудники полиции

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. 53-летний мужчина пропал в Люберцах. Он находился в зимнем лагере, куда приезжал кататься на лыжах с друзьями, сообщили ТАСС в пресс-службе добровольческого отряда "ЛизаАлерт".

"Владимир [Веселов] пропал в г. о. Люберцы, где находился в зимнем лагере, куда приезжал кататься на лыжах с друзьями, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении поисковиков.

В отряде отметили, что рядом с местом пропажи развернут штаб, в котором работают около 30 волонтеров "ЛизаАлерт", а также сотрудники полиции. "В настоящее время поиск продолжается, информация о поиске Владимира активно публикуется в социальных сетях", - добавили там.

Рост мужчины 175 см, у него плотное телосложение, русые волосы и серые глаза. В день исчезновения был одет в черную куртку, темные штаны и шапку, а также сапоги или лыжные ботинки. С собой у него был темный рюкзак и светлые лыжи.