В Костроме виновника ДТП с четырьмя погибшими приговорили к шести годам колонии

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Макарьевский районный суд Костромской области приговорил виновника ДТП, в котором погибли четыре человека и один пострадал, к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил Веселова к 6 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд признал 21-летнего жителя Макарьева Егора Веселова виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ДТП произошло днем 7 июля 2025 года, Веселов управлял автомобилем Toyota RAV-4, принадлежащим его сестре. На трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Кадыйском районе Костромской области он не обеспечил безопасную скорость движения и решил обогнать ехавший впереди автомобиль справа по обочине. После выехал на полосу встречного движения для обгона, он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Renault Megane, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Lada.

"Также судом удовлетворены исковые заявления восьми потерпевших и иск прокурора в интересах потерпевшего пенсионера о компенсации причиненного морального вреда на общую сумму 8,7 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.