ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

СК устанавливает дополнительные эпизоды преступлений ангарского маньяка

Всего, по данным следствия, на счету Михаила Попкова 91 убийство
Редакция сайта ТАСС
01:00
обновлено 01:04
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ устанавливают дополнительные эпизоды преступлений Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк", на счету которого как минимум 91 убийство. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия образования ведомства.

"Привлечен к ответственности за серию убийств женщин так называемый ангарский маньяк, причем дополнительные эпизоды его преступлений устанавливаем до сих пор", - сказал он.

Всего, по данным следствия, на счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство. Он приговорен к пожизненному лишению свободы. В 1990-2010 гг. Попков совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах.

Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, высматривал своих жертв на ночных улицах, предлагая подвезти, нередко на служебной машине. Тела женщин с признаками сексуального насилия обнаруживали случайные люди в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00 мск. 

Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия