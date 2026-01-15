СК устанавливает дополнительные эпизоды преступлений ангарского маньяка

Всего, по данным следствия, на счету Михаила Попкова 91 убийство

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ устанавливают дополнительные эпизоды преступлений Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк", на счету которого как минимум 91 убийство. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия образования ведомства.

"Привлечен к ответственности за серию убийств женщин так называемый ангарский маньяк, причем дополнительные эпизоды его преступлений устанавливаем до сих пор", - сказал он.

Всего, по данным следствия, на счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство. Он приговорен к пожизненному лишению свободы. В 1990-2010 гг. Попков совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах.

Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, высматривал своих жертв на ночных улицах, предлагая подвезти, нередко на служебной машине. Тела женщин с признаками сексуального насилия обнаруживали случайные люди в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.

