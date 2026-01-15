В Калининградской области выявили фиктивное трудоустройство 1,5 тыс. мигрантов

Преступную схему организовал владелец фирмы, оказывающей услуги по фотографированию, заполнению анкет, ксерокопированию и оформлению страховок

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Калининградское управление Следственного комитета России расследует несколько уголовных дел о незаконной миграции. Самое резонансное из них о фиктивном трудоустройстве почти 1,5 тыс. мигрантов, сообщил ТАСС руководитель СУ СК РФ по региону Дмитрий Канонеров.

В регионе завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего мужчины, 51-летней и 47-летней жительниц Калининграда, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По версии следствия, с января 2022 года по июль 2024-го фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное заключение с иностранными гражданами фиктивных гражданско-правовых договоров на трудоустройство в качестве подсобных рабочих для дальнейшего их оформления в миграционных органах МВД. Это незаконно дало иностранцам право находиться в России. Уголовное дело в настоящее время рассматривается в суде.

"Работе в этом направлении на протяжении последних двух-трех лет уделяется пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных органов. Ряд составов преступлений нам удалось выявить, уголовные дела довести до суда. Несколько дел еще находятся в производстве. Внимания заслуживает уголовное дело в отношении организованной группы из трех человек, занимавшихся оформлением фиктивных трудовых договоров иностранным гражданам. Удалось установить, что благодаря поддельным документам, которые изготовили обвиняемые, в регионе могли незаконно остаться 1 499 мигрантов", - сообщил собеседник агентства.

Преступная схема

Дмитрий Канонеров отметил, что "автором" преступной схемы выступил один из фигурантов, владелец фирмы, оказывающей легальные услуги по фотографированию, заполнению анкет, ксерокопированию и оформлению страховок. Позже калининградец начал заключать с приходящими к нему клиентами необходимые им гражданско-правовые договоры на трудовую деятельность, которая по факту не велась.

Во время предварительного расследования в квартирах фигурантов провели обыски, изъяли компьютерную технику, документацию, были допрошены свидетели, собрана убедительная доказательная база, в полном объеме изобличающая обвиняемых в инкриминируемом преступлении. Это уголовное дело в настоящее время рассматривается в суде. Также судебное следствие ведется в отношении еще одного участника преступной группы, заключившего со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

