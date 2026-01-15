В Россошанском районе Воронежской области отменили угрозу удара БПЛА

Тревогу объявляли в 01:35 мск

ВОРОНЕЖ, 15 января. /ТАСС/. Опасность непосредственного удара БПЛА отменена на территории Россошанского района Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Отмена режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Россошанском районе", - написал он.

Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в Россошанском районе была объявлена в 01:35 мск. В настоящее время режим опасности непосредственной атаки БПЛА сохраняется на территории Воронежской области.