В Челябинской области в ДТП погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей "Ваз" произошло на трассе в Челябинской области. Двое погибли, четверо пострадали, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции по региону.

"В результате ДТП пассажир автомобиля "Ваз 2110" 17-летняя девушка и пассажир автомобиля "Ваз" 2107 2001 г. р., от полученных травм скончались в медицинском учреждении, телесные повреждения получили: водитель "Ваз" 2110, водитель "Ваз" 2107, пассажиры "Ваза" 2107 1992 г. р., 1985 г. р." - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в Варненском районе Челябинской области на 74-м км автодороги Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды водитель 2005 г. р., за рулем "Ваз 2110" во время обгона столкнулся с "Ваз 2107", под управлением водителя 1999 г. р.