В Челябинской области при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме барачного типа в Челябинской области, погиб ребенок. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 00:46 15 января (22:40 мск 14 января) поступило сообщение о загорании в многоквартирном жилом доме барачного типа в поселке Кропачево (Ашинский муниципальный округ). В результате пожара погиб ребенок 2018 г., самостоятельно из дома эвакуировались девять человек, в том числе трое детей", - сказано в сообщении.

Пожар ликвидирован в 05:20 (03:20 мск). Причины пожара устанавливаются.