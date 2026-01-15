Суд Новокузнецка изберет меру пресечения главврачу больницы, где умерли младенцы

Заседание назначено на 07:00 мск 15 января

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Центральный районный суд города Новокузнецка Кемеровской области изберет меру пресечения главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы №1 по делу о смерти девяти младенцев 15 января. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре судов региона.

"Заседание для избрания меры пресечения назначено на 11:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) 15 января", - сказал собеседник агентства.