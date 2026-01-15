Коррупционное имущество экс-главы ВС Адыгеи оценили в 13 млрд рублей

Решение о его взыскании в доход государства признали законным

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 15 января. /ТАСС/. Волжский городской суд Волгоградской области признал законным решение о взыскании в доход государства имущества экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его близких, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, на сумму 13 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что решением Волжского горсуда были удовлетворены в полном объеме исковые требования первого заместителя генерального прокурора РФ, действующего в интересах государства, к Трахову, его близким родственникам и доверенным лицам об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

"Стоимость имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, оценивается на сумму порядка 13 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В объединенной пресс-службе судов региона также пояснили, что решение суда обращено к немедленному исполнению, но в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Трахов занимал пост главы Верховного суда Адыгеи более с 1998 по 2019 год.