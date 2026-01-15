В Волгоградской области отражают атаку БПЛА на объекты инфраструктуры

Пострадавших и повреждений нет

ВОЛГОГРАД, 15 января. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны Волгоградской области отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.



"Сегодня ночью подразделения ПВО Минобороны России отражают террористическую атаку дронов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области", - цитирует слова губернатора пресс-служба администрации региона.

Бочаров также подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.