Жителя Приморья осудили за изготовление более чем 145 кг марихуаны

Подсудимый организовал незаконные плантации в селах Еленовка и Преображенка

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Житель Приморья осужден за изготовление более чем 145 кг наркотиков и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"С учетом позиции государственного обвинителя Кировским районным судом постановлен приговор в отношении 54-летнего жителя Кировского района Приморского края. Он признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства), ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). <...> В ходе предварительного следствия у фигуранта изъято более 145 кг марихуаны", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, в мае 2025 года подсудимый организовал в селах Еленовка и Преображенка незаконные плантации, где вырастил более 350 кустов конопли, а позже изготовил более 9 кг гашишного масла.