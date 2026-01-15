На Камчатке осудили экс-сотрудницу полиции за превышение полномочий

Женщина организовала нелегальный вывоз немаркированной лососевой икры за пределы региона

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Экс-начальник Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями при организации перевозки икры авиатранспортом. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ России по региону.

Как установлено правоохранителями, с июня по сентябрь 2021 года сотрудница ведомства с подчиненным сотрудником создала благоприятные условия участникам организованной группы для незаконного провоза немаркированной лососевой икры за пределы региона через аэропорт Елизово. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было изъято более тонны нелегальной икорной продукции, готовившейся к отправке.

"Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с отсрочкой до достижения ребенком совершеннолетия", - сообщили в ведомстве.

В управлении уточнили, что также признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 171.1 УК России (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации), соучастники противоправной деятельности. Это бывший сотрудник Камчатского ЛО МВД России на транспорте и двое граждан, занимавшихся вывозом незаконной лососевой икры. Им назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до трех лет условно, а также штрафов в размере от 200 тысяч до 1,6 млн рублей.