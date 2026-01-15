В Рубцовске Алтайского края 18 домов остались без тепла

Для жителей организуют ПВР с горячим питанием, спальными местами и медицинским сопровождением

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 15 января. /ТАСС/. Теплоснабжение отключили в 18 домах в городе Рубцовске Алтайского края в 30-градусный мороз из-за аварийной ситуации на теплосети. В границах отключенных домов введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил врио главы города Игорь Башмаков.

"В связи с аварийной ситуацией на теплосети в районе улицы Гвардейской, 53 временно отключено теплоснабжение по следующим адресам: ул. Гвардейская, 51, 53, 53а, 53б, 55, 60, 64; ул. Р. Зорге, дома 96/1, 96а; ул. С. Разина, 167/1, 167/2, 169/1, 169/2, 192, 194, 196, 198, 200. В границах этих домов введен режим чрезвычайной ситуации", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте для устранения аварии задействованы две бригады аварийно-ремонтной службы в составе 27 человек, а также спецтехника. Для жителей будет организован пункт временного размещения в школе № 10 с горячим питанием, спальными местами и медицинским сопровождением.

Отключение отопления более чем в 900 зданиях Рубцовска произошло 12 января. Тысячи жителей остались без тепла. Ремонтные работы были завершены. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и поставки услуг.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Алтайском крае с 15 по 20 января ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха до минус 35 градусов и ниже, местами морозы до 40 градусов и ниже.