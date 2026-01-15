В Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА

В регионе был обнаружен и уничтожен беспилотник

ВОРОНЕЖ, 15 января. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе" - проинформировал он.

Как сообщил губернатор, ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотник. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - добавил Гусев.