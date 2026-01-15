В пяти районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Силы и средства ПВО отразили ночью атаку БПЛА в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах. Никто из людей не пострадал. Данных о разрушениях на земле не поступало. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.