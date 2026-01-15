В Туле после ДТП с трамваем завели дело о халатности

В аварии погибли пять человек

ТУЛА, 15 января. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили после ДТП с участием трамвая и пассажирских микроавтобусов в Туле, в котором погибли пять человек. Сход трамвая с рельсов произошел из-за ненадлежащего контроля за содержанием путей, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"По материалам прокурорской проверки в отношении неустановленных должностных лиц администрации муниципального образования город Тула, его отраслевого (функционального) органа - управления по транспорту и дорожному хозяйству, МКП "Тулгорэлектротранс" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц). Надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела осуществляет прокуратура области", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что прокуратура региона с привлечением прокуроров районов Тулы, представителей органов государственного контроля провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности пассажирских перевозок наземным электротранспортом. Установлено, что из-за ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами обязанностей по осуществлению контроля за содержанием рельсовых путей в октябре 2025 года произошел сход трамвая с рельсов. Также по результатам проверки для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла главе администрации Тулы, руководителю МКП "Тулгорэлектротранс" представления.