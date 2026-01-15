В Челябинской области после гибели двух человек в ДТП завели дело

Еще четверо получили травмы

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Полиция в Челябинской области возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы. Авария произошла вечером 14 января в Варненском районе, об этом сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"В СО ОМВД России по Варненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Варненского района на контроль", - сказали в пресс-центре.

Со ссылкой на Госавтоинспекцию Челябинской области сообщалось, что вечером 14 января, по предварительным данным, два автомобиля ВАЗ столкнулись в Варненском районе на 74-м км автодороги Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2110 и пассажир автомобиля ВАЗ-2107 от полученных травм умерли в медицинском учреждении. Телесные повреждения получили водители обеих машин и еще двое пассажиров.